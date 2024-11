Ultra flippant : ce robot quadrupède repousse les limites du tout-terrain (vidéo)

Un design tout-terrain

Quatre heures d’autonomie

Des essais concluants

"C'est à moi qu'tu parles ?!"

Un concurrent chinois face à Boston Dynamics

Le robot Lynx combine des roues tout-terrain et une structure quadrupède pour une performance optimale. Contrairement aux modèles traditionnels dotés de pieds fixes, Lynx adopte un design inspiré des quadricycles tout-terrain. Cette configuration lui permet de gravir des pentes inclinées jusqu’à 50 degrés, de franchir des obstacles de 80 cm et de descendre des escaliers sur deux roues. Ce sympathique robot (ou pas) a été testé dans des environnements forestiers et rocailleux.Clairement, vous ne pourriez pas lui échapper s’il décidait de vous poursuivre.Deep Robotics a conçu Lynx pour répondre aux exigences de certaines missions industrielles complexes. Doté de moteurs électriques puissants, il peut fonctionner jusqu’à quatre heures en toute autonomie. Côté fonctionnalités, il intègre des capacités d’analyse de la cartographie environnante ainsi que des fonctions de transport de matériel ou de participation à des missions de recherche et de sauvetage.Je ne sais pas vous, mais j’imagine déjà ce robot adapté à un usage militaire… et c’est un peu flippant.Les précédents modèles de Deep Robotics, comme les X20 et X30, ont déjà prouvé leur efficacité dans des scénarios réels. En 2023, les robots X20 ont participé à des opérations de recherche dans des zones sinistrées par des séismes , permettant de localiser des victimes et de sécuriser des objets dangereux.Fondée en 2017 et basée à Hangzhou, en Chine, Deep Robotics est un acteur majeur du marché chinois des robots quadrupèdes. Ses avancées technologiques rivalisent avec celles de géants comme Boston Dynamics . En août 2024, l’entreprise a également présenté son premier robot humanoïde, Dr.01, témoignant de son ambition de diversifier ses produits, qu’ils soient destinés à des usages domestiques ou industriels.Cependant, il est difficile de ne pas imaginer à quel point ce type de produit pourrait être détourné de ses usages bienveillants initialement mis en avant.