Les nouveaux robots de Boston Dynamics vont-ils vous mettre au chômage ? (vidéo)

Il sait (presque) tout faire

Un partenariat stratégique dans le secteur automobile

100 % électrique

Hey Boston, range ta chambre

Des perspectives prometteuses pour l’industrie

L’impact sur la main-d’œuvre humaine

Ce nouvel Atlas est conçu pour opérer seul, sans intervention humaine. Dans la démonstration, il manipule des couvercles de moteur, les déplaçant de bac en bac et les plaçant sur une étagère mobile en toute autonomie. Là où beaucoup de robots nécessitent un contrôle à distance,, grâce à des capteurs sophistiqués et des algorithmes d’apprentissage automatique. Pas de téléopération ici : chaque mouvement est généré en direct, démontrant le potentiel d’une robotique pleinement autonome.Boston Dynamics, filiale du groupe Hyundai, a signé un accord avec l’Institut de Recherche de Toyota. Leur objectif ?, qui demandent une flexibilité et une précision extrêmes. Dans cette industrie déjà bien avancée en matière d’automatisation, Boston Dynamics cherche à positionner Atlas comme l’allié idéal pour les tâches répétitives et rigoureuses, entièrement confiées à des machines intelligentes.Atlas franchit aussi un cap technologique en étant entièrement électrique, là où ses prédécesseurs étaient hydrauliques. Équipé d’actionneurs ultra-puissants,et rendre chaque tâche plus efficace. Il dispose aussi de préhenseurs améliorés, ajustant en permanence la position et la force de ses mains selon l’objet à manipuler. Ce niveau de précision, accompagné de capteurs qui réagissent en temps réel, permet à Atlas de récupérer une pièce tombée ou d’ajuster une pièce mal placée en toute autonomie.Avec Atlas, Boston Dynamics affiche toujours la même ambition : proposer des robots capables de travailler de façon autonome et fiable, en particulier dans les usines. Cela le met en compétition avec des humanoïdes comme Optimus de Tesla . Dans un secteur automobile de plus en plus automatisé, Atlas pourrait considérablement diminuer la main-d’œuvre nécessaire pour des tâches répétitives, tout en ouvrant la voie à des chaînes de production toujours plus autonomes et connectées.Reste à voir comment cette évolution se traduira pour la main-d’œuvre humaine, et si elle sera acceptée dans un monde industriel en mutation.Ou, dans un autre registre, accepteriez-vous d’avoir comme nouveau collègue ce type de robot ?