Comment bloquer la collecte de données personnelles sur Facebook (sans rien payer) ?

En réalité, Meta est bien obligé de vous proposer cette option gratuitement. En revanche comme d'autres réseaux avant lui,Et le moins que l'on puisse est que Meta n'a pas ménagé ses efforts pour décourager les utilisateurs de venir trifouiller les menus du réseau. Il faudra en effet plusieurs minutes et beaucoup d'écran pour vous libérer de la collecte de données !Depuis un navigateur, vous pouvez vous rendre dans votreDans, il suffit de cliquer surpour gérer les publicités que vous voyez : personnalisées ou moins personnalisées.Une fois dans ce menu, on constate que. Il s'agit de Publicités personnalisées. Pour bloquer cette option, il faudra juste sélectionner celle du dessous.Avec un message un peu moins sympathique (enfin je trouve) :Vous pouvez également mettre fin à votre soit-disant consentement, et ce, depuis l'application Facebook. Pour cela, il faut se rendre dans menu (icône en bas à droite), puis descendre l'écran tout en bas et cliquer surMais la balade ne s'arrête pas là, puisqu'il faut aller sur, puis sur le cadreUne fois dans ce menu, il faut cliquer sur, puis, descendre et tomber sur(là on est au 7e écran et ce n'est pas fini !)On tombe enfin sur. Une fois dans ce menu, on constate également que. Il s'agit de Publicités personnalisées. Pour bloquer cette option, il faudra juste sélectionner celle du dessous.