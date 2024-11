Europe : une nouvelle amende pour Apple en approche !

Une nouvelle sanction exceptionnelle ?

D'après, considérant une violation des textes par la firme californienne. Ce qui corrobore une précédente information dévoilée par le. Cette sanction financière serait la première en application du Digital Market Act (mais pas la première prononcée contre Cupertino).L'amende pourrait théoriquement atteindre, qui est supérieur à 1 milliard de dollars. Pour rappel, Apple disposaitMargrethe Vestager, qui doit quitter son poste ce mois-ci, pourrait donc avoir préparé un petit cadeau de départ à Apple.En effet, elle estimait déjà cet été qu'Apple aurait pu mieux faire.Cela signifiait donc que tous les changements récents concernant l'iPhone s'appliqueront désormais à l'iPad. Globalement, elle a donc apporté des fonctionnalités telles que des magasins d'applications alternatifs, le téléchargement via des sites web, les navigateurs tiers, les moteurs de recherche par défaut, les moyens alternatifs de paiements, etc, et ce, plus tard pour cet automne.Elle vient en effet d'annoncer l'ouverture d'une procédure officielle pour déterminer si le système de l'iPad est conforme ou non à la loi sur les marchés numériques (DMA).Mais elle devrait surtout se prononcer sur la prise en charge d'accessoires. Et c’est ce dernier point qu’il lui faudra sans doute vérifier avec plus d’attention… En effet, si certains stylets commercialisés par des accessoiristes fonctionnent sur l'iPad (comme le Crayon de Logitech),, notamment pour dessiner sur l'iPad (par exemple le survol de l'Apple Pencil).En application du DMA, il faut en effet prendre en compte, exactement comme pourrait le proposer Apple.