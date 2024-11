La reprise des ventes de smartphones en Europe est ralentie par l'iPhone 16

une reprise freinée par Apple !

L’Europe centrale et orientale a connu une forte croissance (+17 %), portée par Samsung, HONOR et Transsion (avec les marques TECNO et itel).(pas d'IA en 2024)et la concurrence accrue entre marques.Toutes les marques semblent reprendre des couleurs à l'approche de Noël. Ainsiavec une croissance de 9 % en glissement annuel, aidé par des lancements tels que le Galaxy S24 FE.En effet, la firme à la Pomme aurait enregistré une augmentation de 10 % en glissement annuel, mais l’iPhone 16 n’aurait pas généré le super cycle attendu. De même, l’iPhone 15 montre une demande initiale plus faible.dans le top 5 grâce à une croissance de 30 % en glissement annuel, en grande partie grâce à ses ambitions européennes. Notons quenotamment sur de nouveaux marchés comme la Finlande et la Roumanie.Enfin, realme aurait progressé de 20 %, bénéficiant d'un positionnement en Europe du Sud et de l’Est, mais resterait sous pression en Europe occidentale face à HONOR et Google., notamment en Europe occidentale (-17 %). Sa croissance marginale en Europe centrale et orientale (+2 %) n’a pas suffi à inverser la tendance.