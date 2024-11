De nouvelles bêtas pour tvOS 18.2 et visionOS 2.2

Pas de grosses fournées de bêtas ce soir...

Petit ralentissement cette semaine en prévision du Black Friday qui n'arrivera que le 29 novembre (soit la semaine prochaine). Pour ces versions, tous les développeurs inscrits -même ceux ne disposant que d'un compte gratuit- vont doncet installer à leurs risques et périls les versions bêtas des systèmes présentés à la WWDC 2024.Bien évidemment toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...