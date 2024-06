macOS 15 Sequoia : toutes les nouveautés !

macOS 15 Sequoia

Contrôle de l'iPhone depuis le Mac

App dédiée Trousseau d'accès

Safari

Game Porting Toolkit 2

En sus de reprendre de nombreuses nouvelles fonctions et nouveautés d'iOS 18, macOS Sequoia permettraavec la fonction iPhone Mirroring.Il sera donc possible de naviguer au sein de l'iPhone au claver et la souris avec un affichage de l'écran du smartphone sur celui de votre Mac (y compris le transfert de films et de photos depuis la fenêtre affichant l'iPhone vers le Mac).Avec macOS Sequoia, il sera possible de(comme sur Windows ou via des Apps dédiées). Le mode Présentateur permettra de prévisualiser les fenêtres que verront les participants et profitera de nouveaux arrière-plans., avec un tri par catégorie permettant de simplifier l'utilisation du Trousseau sur tous les appareils d'un même compte.De son côtéet les afficher d'un simple clic, le tout en permettant de résumer et d'organiser un article (avec le risque de léser la presse en ligne en évitant l'affichage de publicités).Il sera également envisageable(et non du service).Enfin,l'outil permettant de porter plus simplement des jeux vidéo pour PC sur Mac, iPad et iPhone, avec la possibilité de prendre en charge les dernières technologies de Metal 3., en juillet pour ceux qui sont inscrits au programme de test des bêtas publiques, et