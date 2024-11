De nouveaux économiseurs d'écran à venir sur tvOS et l'Apple TV !

De nouveaux économiseurs

à venir fin 2024

Apple est toujours fan de Snoopy

Certains -comme Aaron Perris- sont particulièrement habiles à décortiquer les codes des versions bêtas, notamment. Il y a découvert quatre catégories d'économiseurs d'écran qui ont été ajoutés au système de l'Apple TV, y compris Snoopy, TV et Films, Musique et Soundscapes.Pour le moment,(ils restent cachés dans la matrice) et seront accessibles dans une bêta ultérieure de tvOS 18.2. Le site Web d'Apple indique que les optionssont, et que les optionsetseront probablement également disponibles à ce moment-là. D'après le calendrier avancé par Mark Gurman, tvOS 18.2 pourrait bien être publié en décembre en même temps que les autres systèmes (et le prochain batch de fonctions IA), et ce, bien avant Noël.Bien évidemment(la liste est fort longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...