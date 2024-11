Changement de stratégie : Apple glisse directement des pubs dans Apple News

Nouveaux formats publicitaires sur Apple News

Apple introduit des opportunités publicitaires inédites, notamment :

• Blocs d’annonces dans le flux principal d’Apple News.

• Publicités intégrées aux articles individuels.

• Système de parrainage pour des événements majeurs, comme le Met Gala ou l’US Open, à partir de 2025.

• 17 formats publicitaires différents, incluant des bannières, des vidéos et des carrousels interactifs pour promouvoir divers produits.

Une stratégie de monétisation plus intégrée

Apple intensifie désormais ses efforts publicitaires en interne en commençant à vendre directement des publicités pour Apple News. Ce changement marque une évolution dans la stratégie publicitaire de la plateforme et vise à monétariser les revenus, tant pour Apple que pour les éditeurs.Mais on peut tout à fait y avoir accès depuis la France, simplement en changeant sa localisation aux Etats-Unis / sa langue en Anglais. En revanche, on aura accès à la presse internationale dans une présentation assez américaine, on trouvera toutefois des faits concernant la France ou l'Europe sous un angle plus large.D'après. Ce taux semble plus avantageux que celui obtenu via des partenaires tiers -comme, avec qui Apple collabore actuellement pour gérer les publicités non vendues. Ce dernier partenariat continuera d'exister pour les emplacements invendus, tout en explorant des collaborations avec d’autres partenaires potentiels.Par cette nouvelle intégration,(sans faire de publicité ciblée ?). Elle désire égalementtout en proposant une meilleure offre aux annonceurs et ainsi démontrer la valeur d’Apple News comme plateforme publicitaire premium., en concurrence directe avec des géants comme Google et Meta, tout en offrant de nouvelles opportunités lucratives à ses partenaires éditeurs (ou pour éviter qu'ils ne fuient...).