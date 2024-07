Bientôt de la pub sur Apple TV+ !

Quel genre de pub sur Apple TV + ?

Une stratégie bien à part

D'après la presse anglaise, Cupertino serait en discussion avec le Broadcaster's Audience Research Board (BARB) -une firme basée au Royaume-Uni.Ainsi, le BARB -qui fournit des statistiques pour les quatre principaux réseaux du Royaume-Uni (la BBC, ITV, Channel 4 et Sky)-) pourrait fournir des outils d'analyses pour la programmation Apple TV+, et ainsi. Pour rappel, il y a déjà eu des réunions similaires avec des firmes américaines en 2022, mais en vain.... Mais la firme assume sa stratégie, se déclarant favorable à une démarche qualitative et non quantitative : n'avoir que des contenus originaux (même s'ils découlent de franchises connues comme Snoopy ou à l'opposé Godzilla), aucun titre ancien ayant figuré sur d'autres plateformes ou ne provenant pas de ses productions exclusives., à 9,99 euros par mois hors Abonnement Apple One. Mais, elle pourrait bien changer de stratégie pour des, notamment au regard du coût exorbitant de la production des contenus et duSelon, la quatrième saison den'aurait coûté que 50 millions de dollars rien que pour le casting.Pas un mot toutefois concernant le salaire de Marion Cotillard Il y a quelques années, il était question pour Apple de multiplier ses revenus publicitaires, pour les passer de. Dans ces conditions, Apple TV+ présenterait un potentiel totalement inexploité. Une formule payante permettrait également d'augmenter ses recettes en limitant la hausse du prix de l'abonnement, une formule qui a porté ses fruits chez Netfiix t (comme la Major League Soccer). La publicité pourrait également servir à compléter le budget d'Apple TV+, dont les dépenses auraient été un peu trop exagérées ces derniers temps.