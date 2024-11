Emmanuel Macron invite Donald Trump et Elon Musk au prochain sommet de l'IA

Sommet pour l'action sur l'Intelligence Artificielle : Les 10 et 11 février 2025, la France accueillera le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle (IA), réunissant chefs d'État et de gouvernements, dirigeants d'organisations internationales, de petites et grandes entreprises, représentants du monde universitaire, chercheurs, organisations non-gouvernementales, artistes et autres membres de la société civile.