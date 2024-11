Instagram va proposer une fonction pour remettre votre fil à zéro

Un bouton reset pour votre feed !

En quelques clics, vous pourrez effacer votre contenu recommandé sur Explorer, Reels et le fil pour recommencer à zéro

plus sûr et positif

Disponibilité

sera déployée dans le monde entier au cours des prochaines semaines

Pour utiliser cette option, il suffit de suivre les étapes suivantes sur l'application :



• Aller sur son profil et sélectionner les trois barres parallèles en haut à droite ( Paramètres et activité

• Scroller en bas de l'écran et aller dans la case Ce qui est visible > Contenu suggéré

• Sélectionner Redémarrez les contenus suggérés (si cette option n'est affichée, il vous faudra attendre quelques jours et vérifier de temps en temps).







Marre de voir toujours la même chose sur son fil ? Ou encore des contenus hallucinants sur des sujets indésirables ?. En effet, mardi 19 novembre, la plateforme sociale Instagram a annoncé le déploiement progressif d’une fonctionnalité permettant à ses utilisateurs, qui leur recommande des contenus de manière personnalisée.Les utilisateurs pourront désormais choisir de remettre à zéro les recommandations de leur flux, ce qui affectera les publications classiques dans le fil principal, et les stories. Une fois réinitialisé, l’algorithme repartira de zéro, analysant à nouveau les interactions pour proposer du contenu plus pertinent.. Cela permettra aux adolescents (de plus de 13 n'est-ce pas...) de bénéficier d’un flux mieux adapté à leur âge et à leurs centres d’intérêt. Et à tous les utilisateurs de reprendre la main sur leurs recommandations, en supprimant l’influence d’intérêts passés ou non désirés.Cette dernière. Actuellement en phase de test auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs, il est possible qu'elle ne soit