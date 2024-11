Dawn Aerospace franchit le mur du son avec l’Aurora Mk-II (vidéo)

Visiblement la terre n'est pas plate

Un vol historique pour l’aviation supersonique

Des performances inédites

Vers l’hypersonique et l’accès à l’espace

Un nouveau jalon pour l’aviation néo-zélandaise

Lors d’un essai mené depuis l’aérodrome de Glentanner, au pied du mont Aoraki, l’appareil a atteint Mach 1,1, devenant ainsi le premier aéronef civil à dépasser le mur du son depuis le retrait du Concorde en 2003. En plus de sa vitesse record, le Mk-II a gravi jusqu’à 25 150 mètres d’altitude, soit plus du double de la hauteur de croisière des avions commerciaux Le vol du Mk-II Aurora a permis d’établir plusieurs records mondiaux., battant de 4,2 secondes le précédent record détenu par un F-15 modifié dans les années 1970. Sl s’agit aussi du premier avion conçu et construit en Nouvelle-Zélande à voler à la vitesse supersonique, atteignant également l’altitude la plus élevée jamais enregistrée pour un aéronef lancé depuis ce pays.Le Mk-II Aurora est un démonstrateur technologique conçu pour ouvrir la voie à des vols hypersoniques et suborbitaux.Dawn Aerospace prévoit de pousser les capacités de l’Aurora jusqu’à Mach 3,5 et 100 kilomètres d’altitude, en franchissant la frontière de l’espace. À terme, l’entreprise vise des applications variées, comme la recherche en microgravité, l’observation de la Terre, les tests de vols à haute vitesse et les études atmosphériques.Dawn Aerospace considère ce succès comme une étape cruciale pour le développement de technologies de vol réutilisables et rapides.Stefan Powell, PDG de Dawn Aerospace, insiste sur l’importance de cette avancée pour le secteur aéronautique, tout en saluant l’environnement favorable offert par la Nouvelle-Zélande pour la recherche et le développement. Ces records permettent de positionner le pays comme un acteur clé dans les technologies aérospatiales avancées.