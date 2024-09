Le Concorde vous manque ? Vous allez aimer le XB-1

fils du Concorde

L’Overture, le projet final (et commercial)

Un vol supersonique en décembre

Dieu qu'il est beau

Le Concorde me manque, et vous ?

bang supersonique

C'est ce prototype, le XB-1, qui vole en ce moment

Déjà 130 appareils vendus

Le XB-1 a effectué plusieurs vols d’essai réussis au-dessus du désert de Mojave, atteignant des vitesses de 277 mph et des altitudes de 10 400 pieds. Ces tests ont permis de vérifier la maniabilité de l’appareil et d’affiner les procédures de vol. L’entreprise a obtenu l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA). C’est une étape cruciale pour le projet.Le véritable objectif de Boom Supersonic est l’introduction de l’Overture, un avion commercial capable de transporter entre 64 et 80 passagers à une vitesse de Mach 1,7., et Tokyo à Seattle en 4,5 heures. Contrairement au Concorde, l’Overture promet des coûts plus abordables, avec des billets estimés à 5 000 dollars, contre les 20 000 dollars que le Concorde aurait probablement atteints s’il était toujours exploité (en tenant compte de l’inflation).Pour les plus jeunes d’entre vous, le Concorde, avion supersonique franco-britannique, a révolutionné l’aviation de 1976 à 2003., volant à une vitesse de Mach 2, soit deux fois celle du son. C’était pour l’époque une vraie prouesse technologique, qui a fait briller les yeux d’un paquet de gamins (dont moi), et pas que. Un accident tragique le 25 juillet 2000 à Gonesse, près de Paris, a conduit à son retrait du service.L’Overture sera équipé de réacteurs utilisant un carburant dit durable, réduisant ainsi son empreinte carbone., il minimisera également les nuisances sonores liées au. Ces caractéristiques pourraient en faire une solution intéressante pour les trajets au-dessus des océans, où les restrictions de bruit sont moins contraignantes.Le projet a déjà attiré l’intérêt de grandes compagnies aériennes telles qu’, qui ont commandé 130 appareils. Boom Supersonic prévoit de remplacer le XB-1 par l’Overture en 2026 pour les premiers vols d’essai. Pour faire le lien avec Apple, on peut aussi se souvenir que la veuve de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, participe au financement de ce projet depuis quelques années Avec le retour des vols supersoniques, un avenir où. La question reste de savoir si Boom Supersonic parviendra à surmonter les défis techniques et financiers pour réaliser cette vision.