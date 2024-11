Vous aimez les avions ? Ce concours photo de la Royal Air Force va vous plaire !

© AS1 Tomas Barnard/RAF / SWNS

Un concours pour valoriser la photographie militaire

© AS2 Ben Webb/RAF /SWNS

Des clichés impressionnants

People’s Choice

effet wow

© AS1 Emily Muir/RAF / SWNS

Le prix prestigieux du Photographe de l’année

Photographe de l’année

Une reconnaissance publique et professionnelle

© AS1 Amber MayallRAF /SWNS

© AS1 Tomas Barnard/RAF / SWNS

CO AR Lisa Coulston RAF / SWNS

Chaque année, le concours photographique de la RAF célèbre le talent des photographes militaires et amateurs, tout en promouvant, l’air de rien, l’image des forces aériennes britanniques. Créée pour encourager la créativité et l’excellence technique, cette compétition rassemble des clichés très variés : scènes d’entraînement, opérations en vol, moments de détente ou encore cérémonies officielles.Parmi les images primées, certaines sont vraiment très impressionnantes,.D’autres photos saisissent des moments uniques, comme des parachutistes en plein saut, des hélicoptères dans des tempêtes de sable, ou encore des survols de monuments emblématiques de Londres. Le jury, composé de 11 experts, a récompensé les œuvres pour leur composition, leur technicité et leur impact visuel, le fameuxLe titre dea été attribué à Andrew Wheeler de la RAF Cranwell.Parmi les autres catégories, des photos comme celles de ces jets sous le crépuscule ou des scènes sportives ont également été saluées, et contribuent à montrer la diversité des perspectives capturées par les participants.En plus des lauréats désignés par le jury, le public a pu voter pour ses clichés préférés en ligne.Profitez-en pour découvrir également nos dernières publications avec d’autres photos tout aussi impressionnantes : les plus belles photos panoramiques de 2024 les photos d'animaux les plus amusantes de 2024 et les plus belles photos d'architecture 2024 , et les plus belles photos de chiens