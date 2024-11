Lilo & Stitch, le film Live Action a enfin son teaser !

Lilo & Stitch

Une présentation succincte de Stitch

Une équipe créative solide

L’héritage et les défis de l’adaptation

Lilo & Stitch

Une sortie attendue, mais des réserves

Le teaser, d’une durée de 30 secondes, s’ouvre sur une plage hawaïenne idyllique, avec un château de sable à l’effigie du logo Disne, qui se fait tout de suite détruire par Stitch, fidèle à son caractère taquin.Stitch, animé en CGI, conserve son apparence originale, mais l’absence d’aperçu des autres protagonistes ou du décor emblématique de l’original laisse quand même pas mal de suspens sur la réussite, ou non, de cette adaptation.Le film est réalisé par Dean Fleischer Camp, connu pour Marcel the Shell With Shoes On.Le casting comprend également Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Sydney Agudong et Hannah Waddingham. Le scénario a été rédigé par Chris Kekaniokalani Bright, basé sur une ébauche de Mike Van Waes.Sorti en 2002,est un film marquant (à titre personnel, c’est un de mes Disney préférés !), son humour est décalé comme il le faut, l’émotion est bien dosée, et le film a un style visuel distinctif, en particulier grâce à l’utilisation de décors en aquarelle.Ce remake fait partie de la stratégie globale de Disney de réinterpréter ses classiques en live-action, un exercice parfois critiqué pour son manque d’innovation.Prévu pour le 23 mai 2025, ce remake va vouloir séduire les nostalgiques tout en attirant un nouveau public.