Énorme changement à venir chez Disney

Captain Marvel sera la prochaine PDG de Disney (on peut rêver)

Un nouveau PDG pour Disney en 2026

Robert Iger est l'actuel PDG jusqu'à fin 2025

James Gorman aux commandes du processus de succession

Des candidats internes et externes en lice

Les autres candidats possibles (c'est une vanne, mais j'espère que vous avez la reférence)

Un processus rigoureux pour éviter les erreurs du passé

Disney a donc confirmé que son futur PDG serait désigné début 2026, un calendrier qui surprend de nombreux observateurs de l’industrie. Après le retour de Robert Iger à la tête de l’entreprise en 2022, Disney est resté à la recherche d’un successeur capable de diriger le géant du divertissement., la date de 2026 vise à garantir une transition en douceur avant l’expiration du contrat de Bob Iger en décembre 2026.James Gorman, ancien directeur de Morgan Stanley et actuel président du comité de planification de la succession, a pris en charge la recherche du futur dirigeant.. Gorman a été recruté pour apporter son expertise dans la gestion de transitions complexes, une tâche qu’il a brillamment menée dans le cadre de son précédent poste à Morgan Stanley. Sa nomination renforce la stratégie de Disney pour assurer une transition ordonnée. Il faut dire qu’une entreprise tentaculaire comme Disney nécessite de prendre un certain nombre de précautions avant de prendre une telle décision.Quatre cadres de haut niveau sont en compétition pour succéder à Iger : Dana Walden, en charge des activités télévisuelles de Disney ; Josh D’Amaro, responsable des parcs à thème et des jeux vidéo ; Alan Bergman, directeur des studios cinématographiques ; et Jimmy Pitaro, président d’ESPN. La spéculation à Hollywood bat bien sûr son plein, Disney a également confirmé que des candidats externes faisaient partie des discussions, ce qui pourrait brouiller les pronostics, tout est possible.Ce processus de succession se veut plus rigoureux que celui qui a conduit à la nomination de Bob Chapek en 2020,. Sous la direction d’Iger, le choix de Chapek avait manqué de préparation, entraînant des tensions au sein de l’entreprise et des conséquences financières. Cette fois, Disney veut prendre son temps, avec une échéance claire pour calmer les rumeurs et permettre aux dirigeants de se concentrer sur leurs responsabilités actuelles, plutôt que sur des rumeurs constantes.