Disney Channel ferme ses portes en France

Une décision stratégique

Une fermeture inévitable

Un patrimoine télévisuel

Une transition vers Disney+

Disney Channel, emblématique chaîne pour enfants et adolescents, va donc mettre fin à ses émissions en France, et c’est aussi une des conséquences de la fin du partenariat entre Disney et Canal+ , actée en novembre 2024.Depuis plusieurs années, la chaîne avait déjà disparu dans plusieurs pays, comme par exemple en Australie, au Royaume-Uni, en Italie, et plus récemment en Espagne. En Amérique du Nord, Disney Channel continue de résister, grâce à une certaine audience maintenue par le biais de la télévision câblée, toujours très utilisée là bas.Le groupe Disney avait déjà annoncé aux abonnés de Canal+ et d’Orange l’arrêt de la distribution de ses chaînes, dont Disney Channel, Disney Junior, National Geographic et Disney+.Selon Disney, ce repositionnement a clairement pour but, on l’a dit, de recentrer ses efforts sur Disney+, qui reste bien disponible bien sûr. Ce choix est de toutes manières très cohérent avec l’évolution des usages, les jeunes spectateurs, et pas que, préférant de plus en plus la vidéo à la demande à la télévision classique, en forte perte de vitesse.Depuis son lancement en 1997, Disney Channel a marqué des générations entières avec des séries phares comme Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place ou encore Shake It Up.Sauf que la chaîne souffrait d’une baisse constante d’audience, en particulier en France, où la concurrence des plateformes numériques a profondément modifié les habitudes de consommation des jeunes publics.Si la fermeture de Disney Channel symbolise la fin d’une époque, elle ne signifie pas l’abandon et la disparition des contenus qui ont fait son succès.Est-ce que la fermeture de cette chaîne vous provoque? Y a t’il de programmes que vous regardiez à l’époque sur Disney Channel, et qui vous ont marqué d’une manière ou d’une autre ?