Orange lance sa propre solution IA pour les entreprises

Basée sur plusieurs grands modèles de langage (LLM) d'IA générative, notamment ceux d'OpenAI (GPT-x et DALL-E), de Google (Gemini), d’Anthropic (Claude), de Mistral, et de Meta (LLaMA). Cette boite à outils d’IA garantit la sécurité des données personnelles des utilisateurs, la protection des données de l’entreprise, et donne accès à plusieurs services tels que le chat, l'analyse de code et de documents, la synthèse de réunion et la génération de code et d'image. Nos salariés testent aussi Microsoft Copilot, l’IA de la suite bureautique Microsoft 365 pour identifier à la fois les cas d’usage les plus prometteurs et les enjeux à relever dès lors que serait envisagé un déploiement.