Not Like Us

Délit de favoritisme

UMG a payé ou approuvé des paiements à Apple pour que son assistant personnel"Siri" dirige délibérément les utilisateurs vers "Not Like Us". Des sources en ligne ont rapporté que lorsque les utilisateurs ont demandé à Siri de jouer l'album "Certified Loverboy" de l'artiste Aubrey Drake Graham (Drake), Siri a plutôt joué "Not Like Us", qui contient les mots "pédophile certifié", une allégation contre Drake (extrait de la requête de Drake)

Le feuilleton de fin d'année

Selon les documents juridiques déposés,que UMG aurait payé des bots, certaines plateformes de streaming (Spotify en tête) et même Apple (Siri), pour booster et rediriger les utilisateurs vers Not Like Us, à son détriment.Cupertino n’est pas formellement accusé d’actes répréhensibles, mais. Ce qui soulève des questions sur lesde l’assistant vocal ou des pratiques promotionnelles sur Apple Music. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’unde Siri, connu pour ses erreurs occasionnelles, voire d’potentiellement destinée à attirer l’attention dans le cadre de la rivalité.Drake les accuse de conspirer pour booster la visibilité de Kendrick Lamar au détriment de sa propre musique. Cette affaire illustre une montée des tensions entre deux des artistes les plus influents de l’industrie, avec Apple pris au milieu par inadvertance.Aucune déclaration officielle n’a encore été faite par Apple, mais l’implication de Siri pourrait souligner les limites actuelles des algorithmes dans des contextes sensibles comme celui-ci. O..