Des imprimantes sans obsolescence programmée

contre le plus gros fabricant d’imprimantes, HP, pour obsolescence programmée des cartouches d’encre

scandaleuses

interdites en France

des stratégies illégales, déloyales et agressives de HP qui visent à encourager la surconsommation de cartouches neuves de la marque. Des pratiques préjudiciables pour les consommateurs·ices et pour l’environnement

en l’absence de cartouches neuves de sa marque dans l’imprimante, HP pourrait même bloquer dans certains cas l’ensemble de l’appareil, empêchant l’utilisation du scanner qui pourtant ne requiert pas d’encre pour fonctionner

une aberration selon les associations environnementales

pour des prix allant jusqu’à 7 500 € le litre

sans transparence ni information claire

cartouches décrétées “d’ancienne génération” deviennent ainsi inutilisables

Une pétition en ligne

grand public à destination des fabricants d’imprimantes et de cartouches d’encre

imprimantes sans obsolescence programmée

selon l’ADEME, les cartouches reconditionnées émettent jusqu’à 60 % de CO₂ en moins que des cartouches neuves, et pourraient être rechargées de trois à sept fois avant de devenir obsolètes

En effet, dans un communiqué publié sur le site de l’association, on apprend qu’. HOP indique avoir mené unequi aurait mis en évidence des pratiques jugéeset. Ainsi, l’association met en avant ce qu’elle considère commeAinsi, les. Tout d’abord,en faisant bugger -voire en bloquant- les cartouches qui ont servi plus d’une fois et que l’entreprise ne commercialise pas elle-même, et ce, sans en informer clairement ses clients. Partant de là, etLe deuxième point concerne. Ainsi, parmi les cartouches les plus utilisées par les particuliers, les quantités seraient moindres d’année en année. Enfin, le dernier point de litige, concerne. Des lots entiers de cartouches seraient rendus obsolètes,. Le problème est que cesPour soutenir la procédure lancé par HOP,, a été mise en ligne afin d’avoir desEn fin de communiqué HOP rappelle un point crucial qui est. Ainsi,. On peut aussi lire qu’à la suite d’une plainte de HOP. En 2022 , une nouvelle plainte pour entraves à la réparation des iPhone a été déposée.