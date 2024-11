Apple donne quelques infos sur son nouveau système de reconnaissance

Une reconnaissance faciale avancée

Il disposerait également d'uneet de différents capteurs. Ce système serait aussi utilisé pour identifier certains gestes de la main à distance et exécuter des actions pré-déterminées. Il pourrait identifier l'utilisateur pour activer différentes demandes, ou encore détecter le nombre de personnes à proximité.En effet,qui décrit un système de reconnaissance avancée permettant d’identifier une personne même lorsque son visage n’est pas visible. Celui-ci utiliserait des caractéristiques physiques globales pour compléter ou remplacer l’identification faciale lorsque celle-ci est impossible.D'après le texte, dans un premier temps, l’appareil vagrâce à son visage. Puis dans un second temps, il va analyser les caractéristiques physiques (telles que la corpulence, les vêtements ou même la démarche). Ces données vont alors être associées à l’identité reconnue à partir du visage. En effet, dans le cas où le visage ne serait pas visible, l'appareil pourrait ainsi utiliser ces autres caractéristiques à des fins de reconnaissance.Au niveau des cas d'utilisation, sont ainsi cités la surveillance et la sécurité, ou encore les durées de stockage des données. Ainsi les informations éphémères, comme les vêtements, pourraient n’être stockées que pour une journée. En revanche, les données persistantes, comme la forme du corps ou la démarche, pourraient être conservées plus longtemps.Quant à la protection des données, Cupertino souligne que les données seraient stockées temporairement et uniquement pour des usages spécifiques, aligné avec sa politique de confidentialité. Notons que, un autre produit envisagé depuis un moment et encore plus pertinent avec l’intégration d’Apple Intelligence.