Un produit domotique inédit d'Apple en approche !

Une sortie en mars 2025 ?

deux iPhone placés côte à côte

panneau de contrôle

Des capteurs externes pourraient être placés dans des prises murales à proximité de l'appareil, mais ces accessoires peuvent venir plus tard ou être complètement annulés. Le produit sera un appareil autonome, ce qui signifie qu'il peut fonctionner presque entièrement seul. Mais il faudra un iPhone pour certaines tâches, y compris certaines étapes de la configuration initiale.

AudioAccessory

centre de commandement pour la maison

Rappel des différentes rumeurs

une meilleure intégration avec les autres produits d'Apple, marquant un changement significatif dans sa stratégie domotique

B720

Z314

D'aprèsApparemment, il prendrait la forme, semblable à undomotique que l'on trouve déjà dans le commerce.Il disposerait également d'une caméra intégrée compatible FaceTime et de différents capteurs. Ce système serait aussi(et exécuter des actions). Il pourrait identifier l'utilisateur pour activer différentes demandes, ou encore détecter le nombre de personnes à proximité.Ce-de son petit nom de code J490- serait doté(et au minimum 8Go de RAM) pour prendre en charge les fonctionnalités Apple Intelligence. Les versions bêta avaient d'ailleurs révélé une nouvelle catégorie de produits (à l'image de ce qui existe pour les HomePod (qui relève des).Ce véritable. Ce lancement marquerait une étape importante pour Cupertino dans le segment die la domotique, déjà bien occupé par Google ou Amazon, tout en capitalisant sur son propre écosystème sécurisé et son IA. En fonction du prix choisi, ce HomePod hybride pourrait peut-être les concurrencer, mais rien n'est moins sûr...En mars 2023, l'analyste Ming-Chi Kuo s'était penché sur ce produit. Pour lui,. Il devrait offriraux côtés de fonctions de l'Apple TV, d'une caméra FaceTime et compatible avec Siri. Le journaliste des'attendait à l'époque, à un lancement vers la fin de 2023 ou au début de 2024.En fin d'année, le leaker et collectionneur de prototypes Apple, Kosutami sur X (ex-Twitter) avait partagé(sorti en 2023), mais qui disposerait d'un grand écran tactile LCD. Par la suite, d'autres rumeurs avaient évoqué un modèle en cours de développement répondant au nom de codeEnfin, et c'est peut-être le plus sûr de tous les indices pointant vers un nouvel appareil, une bêta de TVOS 17 faisait référence en février dernier à un appareil inédit mais identifié comme. Le code révélait qu'il existait. Le produit pourrait donc avoir atteint un stade avancé dans le processus.Enfin, cette version apportait aussi plusieurs frameworks SwiftUI au firmware du HomePod, mais également un outil système, quilorsqu'elle ne répond pas dans les applications iOS.