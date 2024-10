Apple entendrait-elle revisiter l'iMac G4 avec ce mystérieux produit domotique ?

Comme un air d'iMac Tournesol

Le point sur les précédentes rumeurs



En juillet, Mark Gurman avait déjà évoqué un appareil à poser sur une table, qui utilise [un bras robotique] pour faire bouger un écran Mais il avait surtout abordé les défis techniques liés à l'équilibrage du poids d'un moteur robotique sur un petit support , et en interne la pertinence et l’opportunité d’un tel projet seraient âprement débattues.



Le journaliste avait également dévoilé l'existence d'un autre projet, celui d'un petit robot personnel. Ce dernier suivrait les utilisateurs dans leur domicile et accomplirait quelques menues taches ménagères. Pour cela, elle étudierait l'utilisation d'algorithmes boostés à l'IA (elle aurait récupéré une partie des se déplacer dans les espaces encombrés dans les maisons des gens .



Pour le moment, tout en serait aux premiers stades de la recherche et du développement. En outre, il faudra résoudre les enjeux techniques, le design mais aussi le prix ! Car on imagine bien que ces produits ne seraient pas donnés, surtout affublés d'une pomme.

Dans sa dernière, Mark Gurman se tourne vers l'avenir d'Apple, avec ce mystérieux appareil domotique qui pourrait bien être lancéet! On retrouverait effectivement un petit écran posé sur une base hémisphérique. Mais le reste... il faudra patienter.Le journaliste évoque un écran beaucoup plus petit () afin de ne pastirer les prix vers le haut et de permettre aux utilisateurs d'en avoir plusieurs, voire un dans chaque pièce.Il aurait un usage proche d’un. Il pourrait servir également dans le cadre de vidéoconférences grâce à des appels FaceTime, ou bien encore d’appareil de surveillance.. L'appareil serait en capacité de répondre à de nombreuses commandes verbales, mais aussi de reconnaître et distinguer les voix ou encore d'orienter automatiquement l'écran en détectant les différents utilisateurs dans la pièce.Pour autant, Apple travaillerait toujours sur un produit plus haut de gamme -et plus cher. Jusqu'à présent, celui-ci présenterait un grand écran monté sur un. Celui-ci lui aurait permis de faire bouger l’écran, mais aussi de le monter ou de le descendre, voire de le faire tourner à 360° (comme un ersatz d’Echo Show). D'après la presse taïwanaise, Foxconn serait même prête à fabriquer le bras et le boîtier de l'appareil.Ce n’est pas la première fois que le journaliste évoque ce mystérieux projet qui serait piloté par. Pour rappel, ce dernier a supervisé des projets d’importance, comme l’Apple Watch, mais aussi feue l’Apple Car.Mais ce produit ne se concrétiserait pas tout de suite et il faudrait, avant qu’il soit commercialisé. Côté prix, le journaliste avance la volonté d’Apple de, ce qui est déjà fort conséquent.