Denis Villeneuve ne touchera pas à Star Wars parce que c’est devenu nul dès 1983

Mais POURQUOI ?!

Star Wars : une passion d’enfance brisée

The Town

un milliard de fois

Dessin original me représentant, en Ewok, réalisé par Mr Malinois pour se moquer de ma haine ancestrale contre ces créatures débiles

Moi à chaque fois que je pense aux Ewoks

Une critique de la direction artistique de la franchise

cristallisée dans sa propre mythologie, très dogmatique

Denis Villeneuve expliquant à Rebecca Ferguson que les Ewoks sont des grosses nouilles

Un défenseur du cinéma traditionnel

Denis Villeneuve, connu pour ses œuvres de science-fiction comme Blade Runner 2049 et surtout l’incroyable Dune, a confié dans le podcastles raisons de son désintérêt pour l’univers Star Wars., ayant été captivé par Un Nouvel Espoir lors de sa sortie en 1977. Son enthousiasme a culminé avec L’Empire contre-attaque, qu’il qualifie de chef-d’œuvre qu’il a vuMais voilà, cette passion a été brisée en 1983 avec Le Retour du Jedi, un film qu’il juge ultra décevant.Il perçoit leur présence comme un choix purement destiné à séduire les enfants.C’est un argument que je ressors régulièrement face à ceux qui critiquent les deux autres trilogies de Star Wars.Et que dire des Ewoks… Certes, ils sont mignons, mais voir ces oursons ridicules triompher des forces de l’Empire n’a aucun sens et frôle le ridicule. À ce stade, même Jar Jar Binks a plus d’intérêt !Villeneuve estime que Le Retour du Jedi a marqué un tournant problématique pour Star Wars.Il considère que la franchise a perdu sa capacité à surprendre, devenant une formule prévisible. Cette évolution l’a éloigné de tout désir de réaliser un épisode de Star Wars, car il juge l’univers trop rigide et codifié.Interrogé sur un éventuel intérêt pour Star Trek, Denis Villeneuve a également répondu négativement, se déclarant non-fan de la série. Cependant, il reste une figure majeure de la science-fiction grâce à ses récentes adaptations de Dune.Villeneuve a précisé qu’il préfère se concentrer sur des projets uniques plutôt que d’intégrer des franchises établies.Villeneuve a également affirmé son attachement au cinéma en salle et exprimé son refus de travailler pour des plateformes de streaming.Un positionnement très respectable… jusqu’au jour où il recevra une offre qu’il ne pourra pas refuser, croyez-moi !