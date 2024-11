Budget 2025 : des coupes drastiques au détriment de l’inclusion numérique en France

conseillers numériques en péril

va réduire à néant quatre ans d’investissements

Quelles recommandations ?

numériseur-payeur

Il s'agirait d'une baisse importante de crédits : de 62 millions d’euros en 2024, on passe à 27 millions en 2025, ce qui mettra en péril certaines initiatives, notammentMalgré son impact positif, cette organisation était déjà jugée insuffisante face à la demande croissante de médiation numérique.Pour rappel, il s'agit d'un dispositif lancé en 2020 dans le cadre du plan de relance, qui vise à déployer 4 000 conseillers France Services pour aider les citoyens à maîtriser les usages numériques essentiels (gestion de courriels, démarches administratives en ligne, etc.). Ce service est particulièrement attendu chez certaines tranches d'âges de la population pour qui l'outil informatique reste bien mystérieux.La CSNP estime que cette réduction, menaçant la pérennité des initiatives d’inclusion numérique. En effet, faute de moyens,et cela pourrait laisser de nombreuses personnes vulnérables face à la dématérialisation croissante des services publics, aggravant les inégalités.Dans un avis publié ce jour, la CSNP propose plusieurs pistes, commeou encore un plan de financement à long terme (via la mise en place d’un fonds national d’inclusion numérique, soutenu par des financements publics, privés et européens).Parmi les autres points, on notera. Ou encore l'inscription dans une loi d'une, avec accès à des points de contact physiques ou téléphoniques.Du coté de l'accessibilité, la CSNP demande également des formations supplémentaires aux conseillers numériques pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Elle suggère également que(en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap) soient injectées dans des initiatives d’inclusion numérique.Enfin,dont l'absence de régularité fragilisera l'équité, en excluant davantage les populations les plus vulnérables.