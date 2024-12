On connait le nom de la ville ayant commandé des Tesla pour sa police

Mais que fait la police ?

Mandelieu devient la première Police Municipale de France équipée en véhicules Tesla. Ces véhicules 100% électriques de dernière génération, bien mieux adaptés aux patrouilles intra-urbaines que les véhicules thermiques, vont nous permettre d’accroître l’efficacité de nos agents sur le terrain, de déployer de nouveaux équipements technologiques de surveillance, économiser 85% des coûts de fonctionnement et d’entretien mécanique liés aux moteurs traditionnels

dommage que les constructeurs français n’aient pas jugé utile de répondre à notre appel d’offre… Bravo à Tesla, acteur économique de notre ville, de s’y être engagé

, sans que l’on sache officiellement de quelle commune il s’agissait. En effet, la ville ayant commandé ces VE n’avait pas pu être identifiée officiellement. Outre les plaques d’immatriculation -dont les lettres faisaient référence à un enregistrement pour les administrations publiques-, aucune personnalisation n’était encore visible.. Photos à l'appui, il indique ainsi queMême si le coût d’un tel investissement peut soulever quelques questions (entre achat et préparation des véhicules qui semblent être au nombre de quatre),sur la provenance de ces véhicules. Il précise en effet qu’il esten ouvrant une concession en plein cœur de Mandelieu-la-Napoule, juste en bordure de l’aéroport international de Cannes-Mandelieu.Pour rappel, chaque ville est libre de choisir les véhicules qu’elle souhaite utiliser pour sa police municipale. La seule contrainte réside dans les sérigraphies qui sont fixées par un décret datant de 2005. Ainsi, comme le précise, le but a étéAinsi, chaque véhicule doit être de couleur blanche et arborer trois bandes bleues sur les côtés. Au milieu de la bande centrale est inscrit. Une inscription que l’on retrouve à deux autres endroits du véhicule, sur le capot avant et le hayon. Le tout étant parfaitement normalisé.Le choix des véhicules de police municipale peut également s'inscrire dans le cadreEt le Model 3 de Tesla a très bien pu remporter la mise. Ces dernières années, plusieurs forces de l'ordre aux États-Unis, en Arabie saoudite, à Dubaï, mais aussi en France ont choisi des VE. Un Tesla Model Y préparé par Maxi Avenue avait même été présenté en région parisienne l’année dernière.