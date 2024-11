Free condamnée en appel pour publicité mensongère sur la 5G

Une légère exagération marketing...

débit jusqu’à trois fois plus rapide que la 4G

Et la suite ?

« Si les magistrats ont reconnu à hauteur de 15 000€ le préjudice subi par l’intérêt « collectif » des consommateurs, Familles Rurales envisage désormais l’introduction d’une action de groupe visant à obtenir, sur la base de cette décision de la Cour d’Appel de Paris, l’indemnisation des clients ayant dû s’équiper d’un « terminal compatible 5G ». »

Dans cette nouvelle décision, la Cour a estimé que. En effet, cette promesse s’appuyait sur des bandes de fréquences (notamment la bande 700 MHz) offrant des performances limitées par rapport aux bandes de fréquence généralement utilisées pour la 5G.De même la couverture avait été surévaluée, notamment dans les zones blanches ou rurales. L’opérateur avait annoncé une couverture de 40% de la population française, une affirmation jugée trompeuse par la cour. Enfin, bien que Free n’ait pas augmenté le prix de ses forfaits,Contrairement au jugement de première instance de 2022 qui avait donné raison à Free, la cour d’appel de Paris a reconnu les pratiques comme trompeuses. En conséquence,Avec cette première victoire,, notamment ceux ayant acheté des téléphones compatibles en raison des promesses de Free. Ce qui pourrait inciter les consommateurs à remettre en question les promesses commerciales des opérateurs télécoms.De son côté, Free n’a pas souhaité commenter la décision. Cette dernière pourrait en théorie ternir son. Toutefois, on fait confiance à Xavier Niel pour trouver une nouvelle parade et retourner la situation à son avantage. Après, même si la décision est en sa défaveur, le montant des dommages et intérêts parait un peu... ridicule.