Un message datant de mai… et une réponse cinq mois plus tard

Je t’attends

J’y suis, moi, je t’attends ! T’es où ? Tu veux qu’on se retrouve sur le parking ? Viens, viens !

Lidl rejoint le buzz

cool

Le truc sans fin

Niel et son goût pour la provoc

Tout commence en mai dernier, quand un certain JimmyBLLT interpelle Xavier Niel sur X avec un message aussi direct que piquant :Une provocation qu’on imaginait sans suite. Pourtant, ce vendredi 15 novembre, le milliardaire s’est affiché en photo devant le fameux Lidl, accompagné d’un simple mais percutant :Et comme si cela ne suffisait pas, il en rajoute avec une vidéo :Visiblement dépassé, l’internaute a vite fait marche arrière :On est donc sur de la vanne de haut vol (ou pas).Dans la foulée, Lidl s’est également invité à la conversation avec une pique bien sentie :Et franchement, là aussi, on valide la vanne. Ce genre de troll maîtrisé ne peut que faire sourire.Le coup de com’ a fait un carton : des millions de vues en quelques heures et une image d’entrepreneurpour Niel. Mais tout le monde ne l’a pas pris avec le même humour.Un timing qui n’a pas échappé aux plus tatillons, à juste titre.Ce n’est pas la première fois que Xavier Niel joue la carte de l’autodérision.Ce petit détour par le Lidl de Marseille est donc une nouvelle pièce de ses frasques, qui entretiennent son style décalé. Au final, Xavier Niel montre une chose : il ne manque jamais une occasion de surprendre. Reste à savoir si son 1v1 improvisé devant Lidl fera oublier le reste. À vous de juger.