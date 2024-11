Qui succédera à la présidence de l'Arcom ?

Un dauphin en lice

Les dossiers prioritaires

ET la réponse ?

C'est. En tant qu'énarque et diplômé de l’ESCP, il a occupé des postes auAu cours de sa carrière, il est en effet passé à(2004-2009), en tant que Directeur général délégué, où il supervisait les finances et les ressources humaines. Puis il a transité entre(Secrétaire général et DG délégué aux ressources), au(Directeur général des médias et des industries culturelles), puis à l'(2020-2024) où il assumait le poste Directeur général adjoint, mettant à profit sa connaissance des industries culturelles.La présidence de l’Arcom, qui regroupe depuis 2022 les missions de l’ex-CSA et de la Hadopi, comporte des défis majeurs. En effet, on trouve notamment. Ces derniers temps, il est question de la création d’une holding réunissant France Télévisions, Radio France et d’autres acteurs publics, un chantier prioritaire pour renforcer la cohérence et l’efficacité du service public.A cela, s'ajoute la, autre dossier chaud avec l’essor des plateformes comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime. En effet, l’Arcom doit garantir le financement de la production française et s’assurer du respect des quotas européens.Enfin, l'Arcom devra aussi se pencher sur(en 2025, seront lancés des appels à candidatures pour renouveler les fréquences TNT des chaînes historiques, ce qui posera la question de l’avenir de ce mode de diffusion face au numérique), mais aussi. Rappelons que l’une des missions clés est d’assurer un cadre numérique sûr, notamment contre le piratage des contenus audiovisuels.Précisons queUne opposition nécessiterait que trois cinquièmes des votes exprimés dans ces commissions soient défavorables.