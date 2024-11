Squid Game Saison 2 : la bande annonce est là !

3 ans ont passé

Comme lors de la première saison

Un casting élargi

Une série toujours au sommet

La saison 2 de Squid Game reprend trois ans après les événements de la première.Interprété par Lee Jung-jae, le personnage décide de mettre un terme à cette compétition mortelle qui continue de recruter des participants désespérés. La bande-annonce montre Gi-hun demandant à réintégrer le jeu directement auprès de Front Man, l’organisateur. Une fois à l’intérieur, il tente de rallier les nouveaux participants, mais les tensions et la méfiance compliquent la situation.Comme lors de la première saison, les jeux s’inspirent d’activités enfantines mais prennent une tournure, comment dire… létale.Hwang Dong-hyuk, créateur et réalisateur de la série, a expliqué que ces épreuves ont été pensées pour avoir une dimension universelle, tout en restant fidèles à l’ambiance de la première saison.Plusieurs acteurs de la première saison reviennent, en particulier Lee Byung-hun dans le rôle de Front Man, et Wi Ha-jun comme détective Hwang Jun-ho.De nouveaux personnages sont également introduits, interprétés par des acteurs coréens reconnus tels que Yim Si-wan, Kang Ha-neul et Park Gyu-young.Depuis son lancement en 2021, Squid Game est devenu un phénomène mondial sur Netflix , cumulant 2,2 milliards d’heures de visionnage et plusieurs récompenses, dont six Emmy Awards Produite par Firstman Studio, cette deuxième saison poursuit donc le travail entamé par son créateur Hwang Dong-hyuk, avec Kim Ji-yeon comme productrice exécutive. Il vous reste un petit mois pour rattraper la saison 1 si vous ne l’avez pas encore regardée, ce chef-d’œuvre incontournable !Si vous n’avez pas encore plongé dans Squid Game, voici un aperçu sans spoiler : la première saison suit Seong Gi-hun, un homme criblé de dettes qui accepte de participer à un jeu mystérieux promettant une somme colossale au gagnant.Chaque épreuve élimine les perdants de façon brutale, et transforme cette compétition en un combat pour la survie. La série explore des thèmes comme l’inégalité sociale, la cupidité et la moralité, en maintenant un suspens et une tension à couper au couteau.