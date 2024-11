Netflix s’attire les foudres de Riot Games avec une affiche d’Arcane générée par IA

Ah ben oui en effet y a un problème là

L’histoire commence avec un fan attentif qui remarque des défauts étranges sur l’affiche utilisée par Netflix, en particulier une main déformée chez Jinx.Et c’est là que les choses se corsent.Les fans de League of Legends et d’Arcane, particulièrement investis dans l’univers et ses visuels léchés, n’ont pas tardé à exprimer leur mécontentement.Face à la grogne, Riot Games, le studio derrière Arcane, a vite réagi. Alex Shahmiri, responsable de la marque pour la série, a pris la parole sur X pour clarifier les choses :, a-t-il déclaré. Netflix a rapidement retiré l’image, mais le mal était fait.Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise se fait épingler pour l’utilisation d’IA dans des supports visuels.Les fans, attachés à l’identité visuelle unique de la série, ont jugé cet usage d’IA incompatible avec l’esprit du projet, et on peut les comprendre.Que nous rappelle cette histoire ?Surtout pour des œuvres aussi exigeantes. Espérons que Netflix évitera de reproduire cette erreur et prendra soin de ne pas gâcher sa prochaine affiche promotionnelle.