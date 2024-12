Croyez-moi, vous n'avez jamais vu un animal de ce genre

Beuwaaa

Une limace pas comme les autres

Tiens, occupe-toi de ça pendant que je file !

C'est quand même magnifique comme animal

Des stratégies de survie bien pensées

Un mystère dévoilé grâce à la technologie

D’habitude, les nudibranches – ou limaces de mer – vivent près du fond marin ou dans des zones côtières. Mais celle-ci a décidé de se cacher un peu plus profondément.Et c’est une première pour son espèce.Mais ce n’est pas tout. Cette petite créature, translucide et de la taille d’une pomme, possède une capacité unique : elle brille dans le noir.Un peu comme si elle disait :Au menu de cette limace, on trouve principalement des crevettes.Et pour éviter de se faire remarquer, son corps transparent se fond dans l’obscurité. Pratique quand on vit dans un environnement où tout est question de survie.Côté reproduction, Bathydevius caudactylus a aussi sa technique bien rodée.Sans les robots sous-marins perfectionnés de l’ Aquarium de la Baie de Monterey, cette découverte serait restée dans l’ombre.Les analyses génétiques ont ensuite confirmé qu’il s’agit d’une toute nouvelle famille de nudibranches, un ajout rare à l’arbre de la vie marine.