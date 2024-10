Science : prison ferme pour avoir cloné des gros moutons

Jack

La plus grande espèce de moutons de montagne

Montana Mountain King

Dolly, le premier mouton cloné en 1996

Implications éthiques et légales

Arthur Jack Schubarth

Un impact environnemental

Une affaire mondiale

Cette affaire a soulevé des questions sur l’éthique du clonage animal et son impact sur l’environnement.En 2013, Schubarth s’est lancé dans une entreprise ambitieuse : cloner des moutons Argali, l’une des plus grandes espèces de moutons de montagne. Pour cela, il a importé illégalement du matériel génétique du Kirghizstan, avec l’aide de plusieurs complices.Ces moutons hybrides, aux cornes imposantes, étaient destinés aux réserves de chasse américaines, où des chasseurs payaient entre 10 000 et 15 000 dollars pour ces trophées uniques.Schubarth a violé plusieurs lois internationales, notamment la loi Lacey, qui interdit le commerce illégal de produits issus de la nature.Ses actions ont soulevé des questions cruciales sur l’éthique du clonage animal, notamment l’impact de ces pratiques sur les espèces protégées et les écosystèmes locaux. La justice a souligné la gravité de ces violations, en particulier en raison des risques pour la faune sauvage locale.Les experts en environnement estiment que l’impact potentiel de ces hybrides sur les écosystèmes pourrait être désastreux. En effet, ces manipulations génétiques pourraient introduire des maladies ou des modifications comportementales susceptibles de perturber l’équilibre naturel. La question du sort des MMK reste également en suspens, leurs descendants étant dispersés entre plusieurs réserves de chasse.Bien que le clonage soit utilisé dans certaines recherches médicales et pour la préservation d’espèces menacées, son utilisation dans le cadre de la chasse aux trophées est largement condamnée. Cette affaire particulière souligne aussi la nécessité d’un encadrement strict des pratiques de clonage afin de protéger la biodiversité et de garantir une utilisation éthique des avancées scientifiques