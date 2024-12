Apple espionne-t-elle un peu trop ses salariés ?

Apple Park image Foster + Partners

Quelles accusations ?

Si vous utilisez votre compte personnel sur un iPhone, un iPad ou un ordinateur géré par Apple ou appartenant à Apple, toutes les données stockées sur l'appareil (y compris les e-mails, les photos, les vidéos, les notes et plus encore) sont soumises à un contrôle d'Apple

Apple nie en bloc

L'Apple Park... vide

museler

: Apple imposerait une surveillance excessive sur ses employés.De même,, même s’il s’agit de connaissances générales. Concernant Amar Bhakta (qui apparemment est très prolixe sur son compte LinkedIn), elle aurait également demandéde son profil, ce qu'il perçoit comme une tentative de limiter sa liberté d’expression.Loin d'être l'entreprise où il faut bon travailler, la firme est dépeinte cun environnement professionnel panoptique, où la vie privée des employés est limitée non seulement au bureau, mais aussi en dehors des heures de travail. De quoi donner des idées pour un spinoff de Severance De son côté,L’entreprise soutient que ses pratiques de gestion des appareils sont standard et visent à protéger la sécurité des informations sensibles, notamment dans le cadre de l’utilisation d’appareils Apple pour le travail.Depuis plusieurs années,, les membres de certaines équipes étant parfois dispatchés un peu partout dans le monde sans possibilité d'échanger pour éviter toute fuite anticipée.Au Etats-Unis, les entreprises techs ont l'habitude ded'inciter leurs salariés à la plus grande discrétion en leur faisant signer de nombreux documents juridiques en ce sens.. Dans le cadre d'un contentieux, le juge devra faire unentre la protection des intérêts de la firme et les libertés des salariés (comme en droit français).Notons que l'action été déposée en Californie, où les lois sur le respect de la vie privée et les droits des employés sont assez strictes. Toutefois, avec le mouvement #AppleToo de ces dernières années, il est possible que la justice soit un peu plus regardante sur certaines pratiques managériales. En cas de violation des lois californiennes, cela pourrait entraîner des amendes financières assez importantes et des ajustements des politiques internes.