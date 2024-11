Severance arrive en podcast dès le 7 janvier !

Un podcast compagnon

Un petit trailer pour patienter ?

Cet été, après moults teasers et par publier une petite vidéo, indiquant la date de sortie de la saison 2., qui égrèneront tous les vendredis jusqu'au 21 mars !Il sera animé par le réalisateur de l'émission, Ben Stiller, et l'acteur Adam Scott -qui incarne Mark. Il comprendra des apparitions d'autres membres du casting, comme Britt Lower (Helly), Zach Cherry, ainsi que le créateur de la série, Dan Erickson. Il y aurait apparemment quelques surprises, avec plusieurs invités de renom (y compris Jon Stewart).Dans un premier temps, le podcast sera proposé sous formecouvrant chaque épisode de la première saison de Severance. Puis, à partir du 17 janvier, il basculera enen parallèle de chaque épisode de la saison 2.En attendant le thriller favori de l'Inspection du travail (j'en connais au moins une !),Entre un petit clin d'oeil en sortant de l'ascenseur et une succession de plans rapides et d'images farfelues, on n'y apprend... rien du tout. Mais c'est là tout le charme du teaser...Pour rappel,, dont les employés ne se remémorent absolument pas de leur vie personnelle pendant qu'ils sont au travail. Inversement, ils n'ont aucun souvenir de leur lieu de travail lorsqu'ils sont absents du bureau.Le show -encensé par le public et la critique- a été créé par Dan Erickson, et il est porté à l'écran par les talentueux, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, mais aussi Christopher Walken.