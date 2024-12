Noël arrive, les traditionnelles arnaques au colis aussi : faites gaffe !

Une méthode simple mais efficace

Des conséquences financières graves

reprogrammer la livraison

Les précautions indispensables

Comment réagir si vous êtes victime

Les escrocs envoient un SMS prétendant qu’un colis ne peut être livré, souvent accompagné d’un prétexte comme sa taille incompatible avec une boîte aux lettres.Cette technique, appelée phishing , vous incite à fournir des informations personnelles ou pire, bancaires. L’apparence crédible du site et des messages, reprenant logos et polices officielles, contribue à duper les internautes, en particulier en période de forte activité commerciale, comme c’est le cas ces jours-ci, entre le Black Friday et l’approche imminente de noël.Une fois sur le faux site, les utilisateurs sont invités à entrer leurs coordonnées pourSelon la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, ce type d’escroquerie connaît des pics d’activité réguliers, en particulier autour des fêtes.Il est essentiel de ne jamais cliquer sur des liens reçus par SMS ou e-mail sans vérification préalable.Supprimez immédiatement les SMS suspects et évitez de fournir toute information sensible via des formulaires en ligne non sécurisés. Pour signaler ce type de fraude, le site gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr et la plateforme THESEE sont des outils fiables.Si vous avez cliqué sur un lien et transmis vos données bancaires, contactez votre banque pour faire opposition et surveillez attentivement vos comptes.Ces démarches sont souvent nécessaires pour obtenir un éventuel remboursement des montants détournés. Dans tous les cas, restez vigilant face aux SMS ou e-mails alarmants concernant des colis non livrés : les entreprises légitimes n’exigent jamais de paiement supplémentaire pour reprogrammer une livraison. Et dans la foulée, faites passer le lien de cet article à vos proches, histoire de les prévenir ! (Encore mieux : vous balancez le lien dans le groupe WhatsApp familial, comme ça non seulement vous prévenez tout le monde, mais en plus vous nous faites gagner tata Josie comme nouvelle lectrice !)