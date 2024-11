Daisy, une IA façon grand-mère, qui piège les escrocs au téléphone

Je suis votre pire cauchemar !

tel est pris qui croyait prendre

Daisy est impossible à distinguer d’une personne réelle, et pousse les arnaqueurs à penser qu’ils ont trouvé une cible parfaite pour mieux les battre à leur propre jeu

Comment fonctionne Daisy ?

Comme le temps passe vite !

En effet,, et ainsi piéger les escrocs potentiels au téléphone. Cette initiative entend réduire le nombre de victimes en occupant les arnaques et en leur faisant perdre un temps précieux.Cette IA développée en collaboration avec, lui-même spécialisé dans la traque des escrocs en ligne., a déclaré l’opérateur dans un communiqué de presse le 14 novembre, à l’occasion de la révélation de l’IA au grand public.O2 invite notamment les Britanniques à envoyer tous les numéros d’escrocs (et seulement eux) au 7726 pour qu’ils soient redirigés vers cette Intelligence Artificielle, hors du commun qui va s'occuper d'eux à sa manière !Son fonctionnement repose sur une série d'actions, à commencer par l'analyse en temps réel des appels (Daisy va transcrire la voix des arnaqueurs en texte). Grâce à un modèle de langage, l'IA va répondre de manière réaliste et adaptée, avec un ton lent et parfois confus, imitant une personne âgée. Enfin, la: Daisy radote... pardon raconte des anecdotes ou évoque des sujets totalement annexes (comme sur son chat), et ce, afin de frustrer les escrocs.Selon Virgin Media O2,, un véritable exploit. Dans une vidéo de démonstration, un escroc -visiblement exaspéré- se plaint d’avoir perdu une heure avec Daisy, tandis que l’IA de s'exclamer :