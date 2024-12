Apple teste les dernières puces d'Amazon pour entraîner son IA

Quelles puces AWS ?

Benoit Dupin

Amazon EC2 Trn2 UltraServers

Une collaboration de longue date

Ces dernières permettent d’optimiser l’efficacité énergétique et la performance dans des services tels que. Selon Benoit Dupin, elles ont permis d’atteindre des gains d’efficacité de 40 % par rapport aux solutions traditionnelles basées sur les processeurs Intel et AMD x86.On apprend également qu’, pour la formation de ses propres modèles d’Apple Intelligence. Celle-ci pourrait offrir une amélioration d’efficacité jusqu’à 50 % par rapport aux solutions actuelles. Cette annonce souligne une collaboration technologique notable entre les deux firmes dans des domaines critiques pour les performances et l’efficacité de ses produits et services.Pour les fonctionnalités d’intelligence artificielle accessibles aux utilisateurs finaux, rappelons qu'Apple se repose sur son. Cette dernière s’appuie sur des puces Apple Silicon conçues en interne pour des tâches spécifiques.Lors de l'évènement, Benoit Dupin a soulignéAvant de rejoindre Apple en 2014, celui-ci travaillait d’ailleurs chez le géant du commerce en ligne en tant que vice-président d’A9, la division de recherche technologique.Rappelons qu’un peu plus tôt cette année, Cpour former certains modèles, marquant une diversification stratégique par rapport à Nvidia, qui domine le marché des GPU pour l’IA.Apple a souvent privilégié des solutions propriétaires pour ses infrastructures, mais cette collaboration met en évidence l’importance stratégique de travailler avec des partenaires spécialisés pour certaines applications.tout en libérant ses propres ressources pour d’autres innovations matérielles, même si les budgets en recherche et développement sont conséquents.