Les filtres beauté peuvent vous faire paraître plus intelligent, ou complètement idiot

Les filtres beauté , ces outils magiques qui transforment une photo banale en portrait de magazine, ne font pas que polir nos selfies. Une étude espagnole, menée sur 2 748 personnes et publiée dans Royal Society Open Science , a révélé qu’ils rendent les visages plus attirants dans 96 % des cas. Jusque là tout va bien, c’est le but. Avec un filtre activé on devient instantanément plus, plus digne de confiance, et même plus sociable…L’expérience était simple : les participants voient une seule version des photos, soit naturelle, soit retouchée. Résultat : après retouche, 75 % des visages étaient jugés très attractifs, contre seulement 17 % avant. Pas de tout, ça fonctionne.Et oui, tout n’est pas rose, surtout pour les femmes. L’étude a montré que les hommes perçoivent les femmes comme moins intelligentes après l’ajout de filtres.De leur côté, les hommes retouchés étaient au contraire vus comme plus malins. Ça vous rappelle quelque chose ? Ces clichés oùrime avec? Visiblement, ces stéréotypes ont encore de beaux jours devant eux.Les chercheurs alertent sur l’impact de ces stéréotypes,, en particulier dans des contextes professionnels, ou dans la vie de tous les jours.Les filtres beauté, en vendant des visages parfaits et inatteignables, tirent notre estime de soi vers le bas.À force, on finit par ne plus supporter nos vrais visages – et par se demander si on ne devrait pas changer quelque chose.TikTok a déjà réagi, en limitant les filtres pour les ados . Mais est-ce que ça suffira ? Entre l’anxiété, la dysmorphie corporelle et ces foutus stéréotypes,Parce qu’au final, est-ce qu’on veut vraiment que nos selfies nous fassent paraître cool… mais stupides ? Une question à méditer, entre deux retouches.