TikTok supprime les filtres de beauté pour les mineurs

Pas d'anti-cernes virtuels pour les Ados !

Pressions de l'UE

Cette initiative n'est pas totalement volontaire, puis qu'elle a été prise sous. Pourtant, son objet est de réduire les impacts négatifs des outils de réalité augmentée sur l’image de soi et le bien-être des jeunes.En résumé, les mineurs n'auront plus accès aux filtres de beauté, qui permettant d'ajouter du maquillage virtuel ou altérer les traits du visage, et ce, d’ici la fin de l’année. Cette décision fait suite à des études montrant l’effet nocif de ces derniers sur la perception de soi chez les adolescents.La plateforme a développé(ce qui ne nous renseigne pas vraiment sur la manière de controôler l'âge).Cette approche permet sur le papier de restreindre l’accès aux contenus potentiellement problématiques tout en continuant d’offrir des outils adaptés. Bien que les mineurs ne puissent plus utiliser ces filtres eux-mêmes, notons qu'ils auront toujours la possibilité de voir des vidéos où des adultes les utilisent...Les filtres ont été vivement critiqués pour leur rôle dans l’augmentation de troubles. Cette mesure s'insère dans un moment de responsabilité des plateformes avec une adaptation de leurs politiques pour protéger les publics vulnérables face aux impacts des technologies immersives.Avec, TikTok est sous surveillance accrue des régulateurs pour assurer la sécurité et le bien-être des jeunes sur sa plateforme. En Australie , il semble que les députés et sénateurs soient allés au plus rapide en votant aujourd'hui l'interdiction des réseaux au moins de 16 ans.La plateforme devra continuer à surveiller et ajuster ses pratiques pour répondre aux préoccupations des utilisateurs et des régulateurs.