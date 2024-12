Elle tente de prendre un selfie près d’un train, et se fait percuter (vidéo)

wow

Poum

Prendre un selfie… en plein milieu des rails

Les accidents se multiplient, et pas qu’un peu

Ça aurait pu être pire avec ce genre de train

Illusions d’optique et imprudence : un cocktail dangereux

Le selfie vaut-il vraiment tout ça ?

C’était il y a deux jours, une touriste de 55 ans a frôlé la catastrophe à Taïwan. Alors qu’elle posait pour un selfie sur la célèbre ligne ferroviaire d’Alishan, elle s’est fait percuter par un train en mouvement.Malgré les avertissements du conducteur, elle n’a pas bougé à temps. Résultat : un choc à l’épaule et une chute qui aurait pu lui coûter la vie. Elle s’en sort avec une blessure au pied et une amende salée pour avoir violé les règles de sécurité. Moralité ? Les rails, ce n’est pas un studio photo.Ce genre d’histoire, malheureusement, deviennent très banales. Une mannequin est morte en mai dernier en plein shooting près d’un train à grande vitesse.Ces drames ne sont pas rares : selon Operation Lifesaver, une association américaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire, des centaines de personnes sont blessées ou tuées chaque année en s’aventurant sur des voies ferrées. Les trains, c’est rapide, et du coup non, ils ne freinent pas comme une voiture en cas d’urgence ou d’imprudent sur la voie.Le problème, c’est qu’on sous-estime souvent la vitesse des trains Beaucoup se disent aussi que les rails abandonnés ou les coins isolés ne présentent aucun risque. C’est une erreur. Même un train sur une ligne peu fréquentée peut surgir sans prévenir. Et comme les perspectives sont trompeuses, il est souvent trop tard quand on réalise le danger.Alors oui une photo classe ou impressionnante ça vous apporte des likes sur Instagram.Qu’il s’agisse de voies ferrées, de falaises ou de bâtiments en hauteur, la règle est simple : si vous devez risquer votre vie pour la photo, elle n’en vaut pas la peine.