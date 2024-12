Tim Cook : l'IA d'Apple sera performante, éthique et gratuite (comment est-ce possible ?)

Une IA chimérique, à défaut d'être mythique

pratique et accessible

Nous sommes très prévenants sur ce que nous faisons. L’AGI (artificial general intelligence) est loin, mais en chemin, nous établirons les garde-fous nécessaires

Le Vision Pro : un produit d’avant-garde

Le test ultime pour nous est l’écosystème. Je vois de nouvelles applications tout le temps

Et surtout la santé

Le rôle d’Apple dans la santé connectée

One more thing

Ça me manque. Ça me manque...

L’écrasante majorité de sa vie...

Pour Tim Cook,, c'est-à-dire intégrant des fonctionnalités utiles au quotidien, tout en maintenant une approche prudente et éthique.Sans pour autant critiquer son partenaire, la firme entend bien se démarquer face aux ambitions d’OpenAI concernant l’intelligence artificielle.Autre précision :. En effet, contrairement à d’autres entreprises, Apple ne prévoit pas de monétiser directement ses outils d’IA, considérant ces fonctionnalités comme fondamentales, au même titre que lepar exemple. Enfin, au niveau de l', Tim Cook insiste sur l’importance de réduire l’empreinte écologique de l’IA, bien que le sujet nécessite davantage de réflexion et d’innovation.Ces derniers mois,qu'est le Vision Pro. Certains y trouveraient un habile camouflage pour cacher des ventes en berne et un produit bien trop sectaire (trop cher, pas assez autonome manquant d'applications spécifiques).Malgré des ventes initiales décevantes, Tim Cook estime que le Vision Pro est destiné à un public passionné par les technologies avancées. Il souligne la richesse croissante de l’écosystème d’applications pour ce produit.Concernant d'éventuelles lunettes, il reconnaît que le Vision Pro évoluera au fil du temps, et queAu vu du succès des Meta RayBan il serait préférable de se dépêcher un peu avant de manquer complètement le train !Enfin, il conclut sur son terrain de prédilection -non plus le code chez les enfants. Il y a quelques années, il avait d'ailleurs affirmé la plus grande réussite d'Apple serait de laisser sa trace dans ce domaine.Tim Cook évoque iciconcernant l'analyse de données biométriques via l’IA. Il n’annonce rien officiellement, mais laisse sous-entendre qu’Apple continue d’explorer des outils médicaux accessibles au grand public.Sur le futur des keynotes Apple,, pour leur capacité à toucher un public mondial plus large. Cependant, il admet qu’il ressent de la nostalgie pour les événements en directEnfin comme il est question de chaises musicales et de la possible affectation de Luca Maestri à la tête de Stellantis