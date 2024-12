Bientôt une Apple Car Peugeot ? Luca Maestri, CFO d’Apple, pressenti pour diriger Stellantis !

Un départ précipité de Carlos Tavares

Luca Maestri : un parcours international entre automobile et technologie

Quelle stratégie pour Stellantis ?

Un processus de nomination encore incertain

Vous le savez, Carlos Tavares, directeur général de Stellantis depuis la création du groupe en 2021, a annoncé sa démission avec effet immédiat , bien avant la fin prévue de son mandat en 2026.Le conseil d’administration a désormais la lourde tâche de désigner un successeur d’ici le premier semestre 2025. Les candidats internes, tels qu’Antonio Filosa et Maxime Picat, ainsi que des profils externes, sont actuellement étudiés.Luca Maestri, de nationalité italienne, est actuellement vice-président et directeur financier chez Apple. Diplômé de l’université Luiss Guido Carli de Rome et de l’université de Boston, il a débuté sa carrière chez General Motors.Après des expériences chez Nokia Siemens Networks et Xerox, il rejoint Apple en 2013. Sous la direction de Tim Cook, Maestri s’est imposé comme une figure importante de la gestion financière du géant technologique . Ce mélange d’expérience dans l’automobile et la technologie pourrait faire de lui un atout pour Stellantis, en pleine transition vers les véhicules électriques et connectés.Le choix d’un profil issu du secteur technologique, comme Luca Maestri, aurait du sens, si on considère la volonté de John Elkann, président actuel de Stellantis, de repositionner le groupe.En renforçant la synergie entre automobile et innovation technologique, Stellantis pourrait accélérer son virage vers des solutions plus connectées, un impératif stratégique pour faire face aux défis actuels du secteur.Malgré les rumeurs, Stellantis a officiellement démenti toute décision concernant Luca Maestri.D’autres noms, comme celui de Luca De Meo, actuel directeur général de Renault, circulent également, bien que ces candidats aient exprimé peu d’intérêt pour le poste. Le choix final devra répondre aux ambitions stratégiques de Stellantis tout en assurant une continuité dans sa gouvernance. On est loin d’avoir la fin de ce feuilleton.En attendant,