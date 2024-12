Meta reconnaît des erreurs dans la modération de contenu : un mea culpa douteux ?

De quelles erreurs parle-t-on ?

Des pressions politiques accrues sur les plateformes

Trump est là : s'adapter ou disparaître ?

Et pourtant Mark a déjà du se justifier de sa modération trop légère

Et après ?

Meta a récemment reconnu que ses algorithmes de modération, ainsi que ses équipes humaines, commettent encore trop d’erreurs en supprimant des contenus non problématiques. Nick Clegg, président des affaires mondiales de l’entreprise, a affirmé que cesentravent la liberté d’expression que la plateforme souhaite promouvoir.Cette déclaration fait écho aux critiques des utilisateurs, qui dénoncent parfois des pénalités et des restrictions injustifiées. Mais de quels contenus est-il réellement question ici ?Ne pensez pas que ce revirement influencera vos publications anodines, parfois censurées sur Facebook ou Instagram Mais ce n’est pas vraiment le sujet ici.Les pratiques de modération de Meta sont désormais scrutées à l’échelle politique. Les républicains accusent l’entreprise de censurer les voix conservatrices, tandis que les démocrates critiquent son incapacité à contenir la désinformation. Ce contexte polarisé complique la tâche de Meta, qui, jusqu’à présent, tentait de maintenir un équilibre entre sécurité en ligne et liberté d’expression. Par exemple, lors de la pandémie, Meta a agi sous la pression de l’administration Biden pour censurer certains contenus problématiques ou de la désinformation relative au COVID-19,Comme c’est étonnant…Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et une majorité républicaine au Congrès, Meta anticipe en réalité une surveillance accrue de ses pratiques. Zuckerberg a récemment rencontré Trump dans le but d’apaiser les tensions.Les excès, la désinformation ou les contenus problématiques ne doivent plus systématiquement être pointés du doigt.Lâcher du lest aux conservateurs, pour s’attirer les bonnes grâces de Donald Trump, semble être la nouvelle stratégie de Meta. Un positionnement qui risque de poser problème en Europe , où la tendance est à une régulation accrue, à plus de modération et à moins de désinformation.Cela se fait déjà partiellement en fonction des législations locales, mais cette tendance pourrait s’intensifier.Meta s’engage à réviser ses règles de modération, décrites par Clegg comme unL’équilibre entre modération et liberté d’expression reste cependant difficile à atteindre, en particulier dans un contexte de pressions politiques croissantes. Si les erreurs de modération, qu’elles soient dues aux algorithmes ou aux modérateurs humains, peuvent parfois sembler maladroites, elles sont aussi souvent le fruit de choix et de stratégies politiques.Avez-vous déjà été censuré par Facebook ou Instagram ?, ou au contraire trop fort, ou trop légère ? Parlez-nous de votre expérience en la matière !