Désinformation, harcèlement en ligne : l'Europe a un centre d'appels dédié à la modération

Objectifs de l'ACE

risques systémiques

Comment cela fonctionne ?

« Seule une approche paneuropéenne a du sens aujourd’hui pour éviter une balkanisation d’Internet. » Thomas Hughes, Directeur Appeals Center Europe

Soutien financier et équipe spécialisée

Créé conformément au Règlement sur les services numériques (), ce centre d’appel, qui est opérationnel à partir d'aujourd'hui 14 novembre, entend. Ceux qui estiment qu’une plateforme a injustement retiré ou laissé en ligne un contenu pourront y faire appel.Outre le traitement de cas individuels,, identifiant les types de contenus que les plateformes autorisent et les politiques de modération qu’elles adoptent. Il pourra également alerter la Commission européenne en cas de, tels que des algorithmes favorisant la propagation de contenus dangereux, exigeant ainsi des ajustements de la part des plateformes.Pour dissuader les abus, notons que le service n'est pas totalement gratuit et qu'. L’ACE situé à Dublin fournira ses services dans plusieurs langues, à commencer par les plus courantes au sein de Europe, mais elle prévoit d’élargir ses compétences linguistiques et de couvrir davantage de plateformes en 2024.Bien que les plateformes ne soient pas obligées d’appliquer ces décisions, elles doivent se justifier auprès des régulateurs européens si elles choisissent de les ignorer. L’Arcom (en France) et d’autres régulateurs européens auront accès aux données anonymisées des cas traités, permettant de. Les plateformes devront également verser. Pour garantir la qualité et l’équité des décisions, l’organisme s’entoure de linguistes, data scientists, experts en droits de l’homme et en éthique, constituant une équipe diversifiée à travers l’Europe.Ce mécanisme, rapide et accessible, marque un nouveau pas vers une régulation européenne des réseaux sociaux, offrant aux utilisateurs un moyen direct de contester les décisions de modération.