Le nouveau projet de Xavier Niel : la conquête des data centers en Europe

Une vente hautement stratégique

Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec le Groupe iliad grâce à cet investissement dans OpCore. Cette transaction capitalise sur l’ensemble de notre expérience dans le développement de data centers hyperscale. Les data centers sont devenus des actifs essentiels de l’infrastructure digitale et connaissent une très forte demande nécessitant des investissements importants. Nous sommes fiers de pouvoir allier nos forces avec le Groupe iliad et contribuer à façonner un opérateur de data center hyperscale majeur en Europe. (Vincent Levita, Fondateur et CEO d’InfraVia)

Vincent Levita

Les ambitions de Xavier Niel

Dans le cadre de cette transaction, InfraVia -qui est un fond spécialisé dans les infrastructures numériques- va acquérir une participation de 50% du capital d’OpCore, valorisée à. Cette opération permet à Iliad de. En effet, InfraVia va pouvoir apporter des ressources supplémentaires ainsi qu’une expertise dans le secteur des data centers.. De même, Opcore est plutôt bien positionnée avec sesen France (Paris, Marseille, Lyon) et en Pologne, une présence stratégique en Europe. Bien qu’Opcore serve historiquement les besoins internes d’Iliad (Free en France et Play en Pologne), 50 % de son activité provient désormais de 150 clients tiers, montrant une diversification réussie.Pour cette fin d'année, Xavier Niel semble vouloir capitaliser sur deux tendances majeures : d'un côté,(en effet, la croissance de ces secteurs garantit un besoin accru en capacité d’hébergement), et de l'autre, le marché européen des data centers. En se développant sur le continent,Outre la concurrence des grands acteurs internationaux (avec des ressources considérables), le financement par des fonds comme InfraVia est crucial, mais le succès repose sur la capacité d’Opcore. Il faudra aussi aborder la question de la. Les data centers sont critiqués pour leur empreinte carbone et Opcore devra probablement investir dans des solutions plus durables pour répondre aux attentes environnementales croissantes.