Stop au pourrissement cérébral ! Quel est ce curieux phénomène appelé "Brain Rot" ?

Brain Rot

pourrissement cérébral

un nouveau mal-être

la détérioration supposée de l’état mental ou intellectuel d’une personne, notamment considérée comme le résultat d’une surconsommation de matériel (maintenant particulièrement de contenu en ligne) considéré comme trivial ou peu stimulant. Également : quelque chose caractérisé comme susceptible de conduire à une telle détérioration

Globalement l’expression peut désigner une dégradation mentale ou intellectuelle due à des facteurs tels que :

• Une surcharge d’informations inutiles (par exemple, à cause des réseaux sociaux).

• L’ennui profond ou l’absence de stimulation intellectuelle.

• Une exposition prolongée à des contenus de faible qualité.

Qui est principalement concerné ?

notamment sur TikTok au sein des communautés de la génération Z et de la génération Alpha

inquiétudes concernant l’impact de la consommation excessive de contenu en ligne de mauvaise qualité

la fréquence d’utilisation du terme a augmenté de 230 % entre 2023 et 2024

la tendance de la société à dévaloriser les idées complexes, ou celles qui peuvent être interprétées de multiples façons, en faveur des idées simples, et voit cela comme le signe d’un déclin général de l’effort mental et intellectuel

dans un contexte de préoccupations sociétales concernant l’impact négatif de la surconsommation de contenu en ligne

pourriture cérébrale

L’expression a été choisie dans le cadre d’un vote public :, pré-sélectionnés par les linguistes du dictionnaire Oxford :et. Ces six mots reflétaient déjà les tendances ayant façonné l’année comme on peut le constater.D’après les éminents linguistes du fameux dictionnaire, la pourriture cérébrale peut être définie commeLes réseaux sociaux () sont ainsi visés, exprimant ainsi les. Si on peut s’étonner de son arrivée juste cette année (les réseaux sociaux étaient donc plus intelligents en 2023 ?), il est surtout indiqué que, soit une réelle montée de l’inquiétude sur le devenir de nos cerveaux.Un certain Henry David Thoreau critiquait alors -déjà-Cette année, le terme a été particulièrement utilisé dans la presse. Mais. Ainsi, aux États-Unis, un centre de santé mentale a même publié des conseils en ligne sur la façon de reconnaître et d’éviter la, notamment