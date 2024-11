Majorité numérique à 15 ans : la France veut une harmonisation européenne

Une nouvelle limite d'âge !

Pour s'inscrire sur Instagram, il faut avoir au moins 13 ans. Chaque personne peut confirmer son âge en indiquant sa date de naissance, en présentant une pièce d'identité avec photo et/ou en envoyant un selfie vidéo.

La santé mentale mise en cause

La stratégie vise à poser des niveaux de protection différents en fonction des âges :

• Avant 3 ans : Pas d’exposition aux écrans.

• 3 à 6 ans : Usage des écrans uniquement sous supervision parentale.

• Avant 11 ans : Pas de téléphones portables.

• Avant 15 ans : Pas de réseaux sociaux.

En France, il existe, fixée légalement , mais cette limite a du mal à être appliquée. Aussi, sans entrer dans les restrictions imposées par la Chine , la France entendl’âge minimum pour les réseaux sociaux. En effet, si l'on épluche les CGV (tout à fait, certains d'entre nous les lisent), on remarque par exemple chez Instagram :Un certain nombre de personnespuisqu'il est très facile de passer outre tous les contrôles et que les réseaux ne vérifient rien du tout (et ne sont pas susceptibles d'être punis en cas d'infractions).Aussi,, alignée sur la loi sur les services numériques (DSA). Elle vient d'ailleurs de recevoir le soutien de laqui appelle également à un relèvement à 15 ans. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a lancé une enquête sur les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes.L’initiative fait suite à des préoccupations croissantes concernant, notamment en ce qui concerne leur rôle dans les crises de santé mentale et les comportements addictifs., curieusement de la part de Thierry Breton, ex-commissaire au marché intérieur. Ce dernier arguait que ces règles pourraient contredire la réglementation européenne sur la modération des contenus. L'Hexagone espère que la Pologne, qui prendra la présidence tournante de l’UE en janvier 2025, inclura cette question dans ses priorités.Enfin,, qui respecteraient la réglementation européenne tout en garantissant l’application des limites légales.