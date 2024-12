Pavel Durov (Telegram) a pleinement confiance en la justice française

Une première audition "sereine"

Une amélioration de la coopération judiciaire

Nous avons clarifié le fait que les adresses IP et les numéros de téléphones portables de ceux qui violent nos règles pourront être communiqués aux autorités en réponse aux requêtes judiciaires valides

crimes plus généraux

Pavel Durov a été interrogé pour la première fois par un juge parisien ce vendredi 6 décembre., bien qu’il reste sous contrôle judiciaire strict depuis sa mise en examen en août dernier.Pour rappel,reprochant à Telegram de ne pas prendre suffisamment de mesures contre la diffusion de contenus criminels sur sa plateforme. Parmi ces accusations figurent des soupçons de complicité passive dans des activités comme la cybercriminalité, le terrorisme, et la diffusion de contenus illicites.Après sa garde à vue, Pavel Durov avait été remis en liberté: caution de 5 millions d’euros, obligation de pointer au commissariat deux fois par semaine et interdiction de quitter le territoire français.Fin septembre, Pavel Durov -poursuivi par la justice française en raison de nombreuses infractions- avait finalement annoncé que. Elle permet également aux utilisateurs de signaler -plus simplement- des contenus illégaux dans des chats privés. Autrement dit, elle donnera l'identification de ses utilisateurs si la justice le lui demande. Elle a également étendu les requêtes en justice aux affaires de terrorisme et aux